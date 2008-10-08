Липпи объяснил, почему не вызывает в сборную Дель Пьеро

Тренер сборной Италии Марчелло Липпи заявил, что сознательно не вызывал Алессандро Дель Пьеро на отборочный матч чемпионата мира против Болгарии о чем в личной беседе объяснил свое решение форварду "Ювентуса", сообщает Террикон. "Я лично общался с Дель Пьеро и объяснил ему, что хочу посмотреть в этом матче на некоторых новичков. Он полностью согласился с моим решением. Я сказал ему, чтобы он продолжал играть в том же духе", - пояснил Липпи. Также наставник итальянской сборной прокомментировал вызов абсолютных дебютантов в лице защитника Фабиано Сантакроче, хавбека Кристиана Маджо (оба из "Наполи") и нападающих Симоне Пепе ("Удинезе") и Джузеппе Росси ("Вильярреал"). "У Сантакроче отличные физические данные и он очень быстр. Может играть на разных позициях и он будущее национальной сборной. Маджо хорош в середине поля, а после травмы Каморанези мы еще больше нуждаемся в таком игроке. Что касается Росси и Пепе - они отличные нападающие и нам определенно необходима альтернатива", - подытожил Липпи.