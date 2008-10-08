Пучков: У меня не бывает любимчиков

Во вторник, 7 октября, в конференц-зале Республиканской Федерации футбола Крыма журналистам был представлен новый главный тренер "Таврии" Сергей ПУЧКОВ, информирует Террикон. – С каким настроением пришли вы в "Таврию"? Каковы первые впечатления от работы на новом месте? – Настроение боевое. Первые впечатления? Скажем так: взялся за работу, засучив рукава. Вы все прекрасно понимаете, в каком сложном турнирном положении находится команда. Если бы я не был уверен в том, что смогу исправить ситуацию, не принял бы предложение почетного президента "Таврии" Сергея Куницына. – На какой срок вы подписали контракт? – До конца текущего чемпионата. По результатам работы за этот период руководство клуба примет решение, доверять ли мне команду и в дальнейшем. – Поставлены ли перед вами конкретные задачи на осеннюю часть чемпионата и на сезон в целом? – Во время моего назначения Сергей Владимирович находился на лечении в Германии, поэтому обстоятельного разговора, в том числе и относительно задач, у нас пока не было. Но, в принципе, первостепенная задача и так понятна: поднять команду из подвала турнирной таблицы. Чем выше – тем лучше. – Насколько хорошо вы были знакомы с "Таврией" до того, как получили это назначение? – По возможности старался бывать на домашних матчах симферопольцев, какие-то поединки видел по телевидению. Разумеется, болел за лучшую команду полуострова. Но сейчас я главный тренер "Таврии" и смотрю на нее совсем другими глазами. – Как восприняла вас команда? – Наверное, этот вопрос нужно адресовать футболистам. Мне кажется, нормально восприняла. – Учитывая, что перед дебютной игрой с "Зарей" вы всего четыре дня проработали с командой, трудно ли было определиться со стартовым составом? – Конечно, трудности были. За такой короткий период сложно составить представление о возможностях футболистов. Прежде всего, смотрел на их отношение к тренировкам. Конечно же, была использована и информация моих ассистентов Владимира Причиненко и Олега Колесова, работавших в тренерском штабе Михаила Фоменко. Стартовый состав определяли все вместе, хотя, разумеется, последнее слово было за мной. С позициями отдельных игроков, думаю, не угадал. Хорошо, что сейчас в чемпионате двухнедельная пауза. Будет время поближе познакомиться с ребятами, узнать их потенциал. К игре с "Карпатами" обязательно определимся с оптимальным вариантом состава. Я уже предупредил футболистов, хочу сказать и журналистам: у меня не бывает любимчиков. На поле выходит тот, кто "пашет" на тренировках. Если футболист на тренировках до конца не выкладывается – он никогда в основной состав у меня не попадет. Тренировка – это та же игра, только без соперника. Одно время я играл в Германии и однажды тренер меня, лидера команды, не поставил в состав. Поинтересовался у него: "Почему?" А тренер мне и говорит: "Ты вчера плохо тренировался, значит, неважно себя чувствуешь…" Я этот урок запомнил на всю жизнь. Поэтому хочу, чтобы и игроки "Таврии" со всей серьезностью относились к тренировкам. – Каковы планы команды на эти две недели "без чемпионата"? – После игры в Луганске я дал ребятам два дня выходных. Пусть побудут с семьями, а заодно переварят тот объем информации, который получили от меня и моих ассистентов на минувшей неделе. Ну а затем будем готовиться к матчу с "Карпатами". Это очень важный для нас поединок – и в турнирном плане, и в плане перестройки игры команды. Очень хочется, чтобы наши болельщики уже 19 октября увидели совсем другую "Таврию". На 13 октября запланирована учебная (подчеркну: именно учебная, а не тренировочная) игра с нашим молодежным составом. Необходимо на практике опробовать некоторые новые наработки. – Вы сказали о перестройке игры команды. Какой футбол исповедует тренер Сергей Пучков? – Я три года работал с ПФК "Севастополь" и все это время команда играла исключительно в атакующий футбол. И "Таврия" тоже будет играть только на атаку. Возможно, поначалу мы будем много пропускать, но то, что забивать при этом будем больше, чем соперник, – обещаю. – Рассчитываете ли вы на голкипера Сашу Тодича, на которого, кажется, уже перестал было рассчитывать Михаил Фоменко? – Всем футболистам, находящимся в команде, будет предоставлен шанс. Будем смотреть, как они тренируются, готовятся к играм, и только потом сделаем выводы. – Прежде вы работали в командах, в которых не было легионеров. В "Таврии" же целая группа иностранных игроков. Не возникло ли в связи с этим определенных сложностей? – Нет. Может, по именам пока не всех правильно называю, но они не обижаются, воспринимают это с юмором. – Как вы оцениваете функциональное состояние наших сборников – Дениса Голайдо и Владимира Гоменюка? – Сложно что-то сказать на этот счет. На тренировках оба старались, пытались проявить себя с лучшей стороны. По игре в Луганске тоже особых претензий к ним нет. На этой неделе научная группа из Киева проведет тестирование нашей команды. Посмотрим, в каком состоянии находятся ребята, исходя из этого, внесем определенные коррективы в тренировочный процесс. Что касается сборников, надеемся получить исчерпывающую информацию от тренерского штаба Алексея Михайличенко. – Проясните ситуацию с игроками, находящимися в клубном лазарете. – Наш доктор Александр Лимонов ежедневно докладывает мне о состоянии всех футболистов. Относительно травмированных. Андрей Бойко уже приступил к тренировкам, но он три месяца был вне футбола: сумеет за две недели набрать кондиции, будем только рады видеть его в основном составе. На этой неделе должен приступить к полноценным занятиям и Андрей Дикань – все также в его руках. Сложнее ситуация с Лучианом Добре: его контракт с клубом приостановлен и он уехал на лечение в Италию. – Пожалуйста, несколько слов о вашем ассистенте Константине Полищуке. – В тандеме с Костей мы работаем уже несколько лет – начинали в херсонском "Кристалле", затем продолжили в ПФК "Севастополь". Как футболист, он в свое время поиграл в ряде команд высшей украинской лиги. У нас с ним полное взаимопонимание. - Cевастопольские болельщики неоднозначно отнеслись к вашему переезду в Симферополь… – Я читал гостевую ПФК "Севастополь". Честно говоря, не ожидал такой негативной реакции. Все-таки за три года работы в городе-герое я немало сделал для команды. Если бы перед "моряками" стояла задача выхода в премьер-лигу, возможно, я бы никуда и не уехал. Но такой задачи нет. Поэтому с радостью откликнулся на предложение флагмана футбола полуострова – все-таки не каждый день молодым специалистам предлагают возглавить коллектив элитного дивизиона. И руководство ПФК "Севастополь", и команда с пониманием отнеслись к моему решению, за что я им благодарен. Кстати, перед выездом севастопольцев на календарную игру в Ивано-Франковск я встретимся с ребятами, пожелал им удачи, и победу над "Прикарпатьем" (6:2), к слову, они посвятили мне. – Вы уже упоминали молодежный состав "Таврии". Чего ждете от этой команды? – Как и все – подготовки качественного резерва. Я уже успел переговорить со старшим тренером нашей молодежи Валерием Петровым, определили круг проблем, которые необходимо решить в ближайшее время, чтобы подготовка резервистов проходила на более высоком уровне. Радует, что Валерий Павлович привлекает в команду воспитанников нашей клубной школы. – Уже третий год кряду дублеры проводят свои официальные матчи в Севастополе… – Я знаком с этой ситуацией. К сожалению, в Симферополе нет нормальных футбольных полей, на которых бы могли играть резервисты. Сейчас построено отличное поле на нашей клубной базе в Почтовом, в ближайшее время завершится оборудование трибун вокруг него. Планируем, что именно на этом поле и будет принимать своих соперников молодежный состав. – Следите ли вы за выступлениями крымских команд в первой и второй лигах, если да, то есть в них, на ваш взгляд, игроки, которые способны усилить игру "Таврии"? – Слежу. И не только за командами мастеров. По возможности стараюсь бывать и на матчах чемпионата автономии. Есть в Крыму молодые талантливые игроки, на которых стоило бы обратить внимание. – В клубах премьер-лиги выступает немало квалифицированных исполнителей, по разным причинам покинувшим "Таврию", а также воспитанников крымского футбола. Нет желания кого-то из них вернуть в команду? – Если честно, сейчас голова болит о другом: нужно из имеющихся в распоряжении футболистов создать боеспособный коллектив, который бы до конца осенней части чемпионата решал конкретные задачи. Но селекцией параллельно мы тоже, конечно же, будем заниматься. Не исключаю, что зимой в команде появится кто-то из футболистов, о которых вы сказали. Михаил Иванович подбирал футболистов под свою схему игры, у меня она другая, так что изменения в составе, понятное дело, будут. Это нормальный процесс в футболе. – Хотелось бы почаще организовывать подобные встречи. – Ничего против этого не имею. Я открыт для общения. Со своей стороны хотел бы вас попросить поддержать команду в столь непростой для нее период.