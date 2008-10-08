Велоспорт хотят исключить из программы Олимпийских игр

Велоспорт может быть исключен из списка олимпийских видов спорта. Об єтом заявил вице-президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Причиной этому послужили многочисленные допинговые скандалы, пишет Лига. Сегодня стало известно, что под подозрение в использовании запрещенного препарата CERA попали победители этапов "Тур де Франс"-2008 итальянец Леонардо Пьеполи и немец Штефан Шумахера. "Если пробы "Б" гонщиков подтвердят факт использования допинга, то это нанесет сокрушительный удар репутации велоспорта. Нам придется спросить самих себя, а не пришла ли пора исключить эту дисциплину из программы летних олимпийских игр", - сказал Томас Бах.