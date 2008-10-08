Украина разгромила сборную Египта

Состоялся матч между сборными командами Украины и Египта. Результаты игры: Украина – Египет – 5:1 Украина: Лысенко (Иваняк, 39) – Иванов, Хурсов, Замятин, Пылыпив – Рогачев, Чепорнюк, Легчанов, Сильченко – Романов, Вахула. Египет: Хема – Эль Агуз, Эль Комсан, Абу Сери, Салех – Рошди, Буги, Мизо, Абд Эль Хаким, Рамадан, Малах. Арбитры: Лоор (Эквадор), Вальенте (Парагвай). Голы: Салех (8, автогол), Легчанов (20), Иванов (22), Чепорнюк (32, с пенальти), Замятин (37) – Мизо (30). Предупреждения: Чепорнюк (19), Сильченко (19) – Абу Сери (4), Салех (23), Абд Эль Хаким (32).

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