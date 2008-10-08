Лаудруп: Нам вполне по силам выйти из группы

Главный тренер Спартака не стал скрывать: результатами жеребьевки группового этапа Кубка УЕФА он доволен, информирует FOOTBALL.UA. - Считаю, нам досталась очень интересная группа, - сказал Микаэль Лаудруп. - Прежде всего выделил бы Тоттенхэм и Удинезе. Обе команды играют в сильнейших европейских чемпионатах - и с ними нам придется особенно тяжело, но в то же время это наверняка будут зрелищные матчи. В прошлом году я в качестве тренера Хетафе уже встречался с Тоттенхэмом на стадии группового этапа Кубка УЕФА, и в гостевом матче мы одержали победу со счетом 2:1. Честно говоря, я не прочь повторить этот результат и в нынешнем розыгрыше - со Спартаком. Кстати, в первом раунде прошлогоднего Кубка УЕФА Хетафе встречалась с голландским Твенте, и мы прошли в групповой этап в тяжелейшей борьбе (1:0 дома и 2:3 в гостях. - Прим. СЭ). Думаю, уровень того Твенте и попавшего к нам в группу НЕК во многом сопоставим. А вот с манерой игры загребского Динамо пока почти не знаком и не представляю, на что способна эта команда. Надо будет посмотреть матчи с ее участием. - Каковы, по вашему мнению, шансы Спартака? - В целом я доволен результатами жеребьевки и считаю, что нам вполне по силам выйти из группы. В конце концов, жребий мог свести нас с очень грозными Валенсией или Севильей, а таких соперников врагу не пожелаешь. Но недооценки соперников с нашей стороны в любом случае не будет. Считаю, каждый из 40 клубов, вышедших в групповой этап Кубка УЕФА, способен показывать отменный футбол. - Кто фаворит вашей пятерки? - Если брать в расчет только клубные коэффициенты, то получается, что Тоттенхэм. И пусть сейчас в премьер-лиге у шпор проблемы, я все равно именно англичан считаю фаворитами. - Как относитесь к тому, что спартаковцы последнюю игру проведут 18 декабря, причем в гостях и как раз против Тоттенхэма, а вступят в борьбу только во второй игровой день? - Естественно, от такого календаря я не в восторге: предпочел бы, чтобы последний матч мы провели 3 или 4 декабря. Но что теперь об этом рассуждать?