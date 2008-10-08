Месси доволен ротацией

Один из сильнейших игроков Барселоны Лионель Месси доволен, что наставник команды Пеп Гвардиола проводит ротацию состава, сообщает FOOTBALL.UA. "В этом сезоне у нас будет много матчей, потому важно, что каждый игрок находится в хорошем состоянии и может играть в любое время", - говорит 21-летний аргентинец. "Такая ситуация всегда мотивирует людей, ведь ты никогда не знаешь, когда выйдешь на поле, и должен быть в форме". Нападающий отметил работу нового наставника и прогресс игроков с точки зрения менталитета и мотивации игроков. "Он много разговаривает с нами, постоянно имеет некоторые подсказки. Мы же в свою очередь пытаемся внимать этому". Месси выразил желание, что команда после двух пустых сезонов снова сможет добиваться результатов. "Надеюсь, мы выиграем титул. И не один".