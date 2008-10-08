Глеб имеет шанс выйти против англичан

Полузащитник Барселоны и сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал о том, как проходит процесс восстановления от травмы, а также поделился мыслями о матче с Англией, передает FOOTBALL.UA. "Чувствую я себя совершенно нормально, выздоровление идет быстро. А вот приму ли участие в игре, сказать не могу - не знаю. Я обсуждал этот вопрос с тренером, мы составили план, по которому я сейчас готовлюсь и надеюсь быстро вернуться в строй, но гарантировать, что выйду на поле через неделю, понятное дело, не могу". "Сборная Англия - серьезный соперник. Ожидать сюрприза в ней можно практически от любого игрока. Англичане показывают очень хороший футбол. За счет чего Белоруссия может добиться успеха? За счет желания и концентрации. Тогда и мы сможем преподнести англичанам сюрприз", - рассказал Александр Глеб.