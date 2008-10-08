«Спарта» поменяла тренера

Пражская Спарта после вылета из Кубка УЕФА и поражения в пражском дерби от Славии (1:4) поменяла тренера, сообщает FOOTBALL.UA. Отныне вместо Витезслава Лавички командой будет руководить спортивный директор (теперь уже с приставкой экс-) Йозеф Хованец. О сроке контракта с Хованцем Спарта пока молчит. Более подробная информация станет известна в среду. "Господина Лавичку мы попросили объяснить причины столь невыразительной игры команды в последнее время, на что у него достойных аргументов нашлось. Прошение об отставке принято", - гласит заявление представителя пражского клуба Даниэля Кршетинского.