Алонсо: Мы будем быстры в Фудзи

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал о подготовке к Гран-при Японии. "Мы здорово поработали, чтобы подготовить несколько новинок к Сингапуру и трем финальным гонкам сезона, думаю, мы будем быстры и в Фудзи. Нужно эффективно использовать время на свободных заездах и максимально подготовиться к гонке", - заявил Фернандо Алонсо, сообщает «Корреспондент». "В Фудзи есть длинная прямая, поэтому многое зависит от аэродинамики, есть и медленные повороты, которые проходятся на второй передаче - инженерам нужно найти компромисс между скоростью и сцеплением с трассой", - отметил испанский гонщик. "После победы в Сингапуре команда настроена на закрепление успеха, мы хотим снова испытать эти эмоции. Я реалист и понимаю, что бороться с Ferrari и McLaren будет очень непросто, однако мы сделаем все, чтобы набрать максимум очков - они очень важны в борьбе за четвертое место в Кубке Конструкторов", - подчеркнул Алонсо. Ранее главный инженер Renault Денис Чевриер заявил, что Фернандо Алонсо скорее всего останется в команде по окончании сезона. Напомним, что в воскресенье, 28 сентября, испанец Фернандо Алонсо победил на дебютном Гран-при Сингапура. Ранее двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо заявил, что скорее всего продолжит карьеру в составе Renault. Также сообщалось, что испанский гонщик Рено Фернандо Алонсо в следующем сезоне может перейти в команду Хонда.