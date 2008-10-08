Динамо интересуется защитником «Ювентуса»

Вице-чемпион Украины киевское Динамо проявляет интерес к игроку сборной Чехии и туринского Ювентуса защитнику Зденеку Грыгере. По данным немецких СМИ, киевляне готовы обратиться в Ювентус с конкретным предложением по правому защитнику, который также может сыграть в центре обороны. Предполагается, что сумма сделки составит 6 млн евро, сообщает «Корреспондент». Грыгера перешел в Ювентус летом 2007-го из амстердамского Аякса в качестве свободного агента. Контракт с туринским клубом рассчитан до 2012 года. Зденеку Грыгере 28 лет. Он провел за сборную Чехии 56 матчей, забил 2 гола. Участвовал в ЧМ-2006 и ЧЕ-2008. Достижения: двукратный чемпион Чехии (2001, 2003) в составе пражской Спарты, и Чемпион Голландии (2004) в составе амстердамского Аякса.