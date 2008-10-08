Стаховский вышел в четвертьфинал Кубка Кремля

Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в четвертьфинал в парном разряде. В первом раунде парного разряда Кубка Кремля с призовым фондом - $1 000 000 (покрытие - хард) украинско-итальянский дуэт Стаховский/Стараче переиграл российскую пару Демехин/Кравчук - 7:6 (4), 1:6, 10:7, отмечает «Корреспондент». Соперниками Сергея и Потито в четвертьфинале будет российская пара Турсунов/Куницын. В понедельник, 6 октября, в московском спорткомплексе Олимпийский стартовал 19-й по счету теннисный турнир Кубок Кремля.