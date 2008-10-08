Левченко: В Украину не зовут

В расположение сборной Украины, которой в субботу играть с хорватами, Евгений Левченко прибыл в отличном настроении. Его «Гронинген» занимает первую строчку в чемпионате Голландии, а сам игрок забил два гола в пяти матчах, отмечает «Спорт.com.ua». - Женя, в чем причина отличной как для опорного полузащитника результативности? - Я отличился в стартовом туре с «Витессом» и вот в воскресенье – с «Ден Хаагом». Приятно забивать голы, но для меня это абсолютно не важно – в первую очередь я командный игрок. А то, что иногда забиваю – не более чем успешное завершение действий всей команды. Вот в воскресенье пробил головой после стандарта. Это ведь не то же самое, что в одиночку протащить мяч через полполя. - Уверенная игра и постоянное место в основе «Гронингена» не привлекают к тебе внимание трех китов голландского футбола – «Аякса», «ПСВ» и «Фейенорда»? - Никаких предложений ни от этих клубов, ни от украинских команд не поступало. У меня заканчивается контракт, и вскоре мы с руководством моего нынешнего клуба сядем за стол переговоров. Каков будет итог – пока не готов предположить. - Сборной Украины по силам обыграть хорватов? - Игра – только в субботу, и у нас достаточно времени, чтобы изучить соперника. Я не хочу говорить о сильных сторонах Хорватии. Мы должны сконцентрироваться на своих возможностях и продемонстрировать истинный потенциал сборной Украины.