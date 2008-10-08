Воронин: Герте нужны победы

Звонок застал нападающего «Герты и сборной Украины через несколько минут после вечерней тренировки сборной Украины. Результаты жеребьевки Кубка УЕФА Воронин уже знал. - Андрей, одним из соперников вашей команды стал «Металлист». Вы рады такому жребию? - Да, конечно, ведь появилась еще одна возможность съездить в Украину. «Металлист» в последнее время стал одной из лучших украинских команд, и лично мне будет интересно встретиться с харьковчанами на футбольном поле. - Один из наиболее ярких поединков «Металлиста» за последний год вам довелось увидеть вживую... - В прошлом году, когда харьковчане играли с «Эвертоном», ходил на «Гудиссон Парк», да и ответную игру видел по телевизору. Команда Мирона Маркевича смотрелась очень солидно, и чтобы обыграть англичан по сумме двух матчей, ей не хватило чуточку везения. Думаю, «Герте» придется непросто. - Ваша команда в этом сезоне хорошо выступает на выезде... - Да, с чужих стадионов мы привезли в чемпионате уже девять очков. Постараемся воспользоваться накопленным опытом и в Харькове. «Герте» нужны победы, и мы приложим для этого все усилия. «Очень сильная группа. - прокомментировал результаты жеребьевки менеджер «Герты» Дитер Хенесс. - Если мы сумеем выстоять и пройдем в следующий этап - значит, кое-чего добьемся. Мы не обязаны, но можем выйти в весеннюю стадию Кубка УЕФА, и я верю в нашу команду». Не в восторге от жребия был и тренер «Герты» швейцарец Люсьен Фавр: «Группа очень тяжелая. Сильны все команды, «Металлист» - в том числе. К харьковчанам относились ко всей серьезностью. Они переиграли «Бешикташ», и это говорит о многом. На ближайшей неделе будем изучать соперников, причем постараемся узнать о них все - до последней мелочи».