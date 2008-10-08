Призовой фонд Australian Open увеличен на миллион долларов

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) увеличили призовой фонд турнира с 15,1 до 16,14 миллиона долларов. Победители соревнований в мужском и женском одиночном разряде в 2009 году получат по 1,16 миллиона долларов, сообщает агентство Reuters. Australian Open - 2009 пройдет с 19 января по 1 февраля. В 2008 году россиянка Мария Шарапова и серб Новак Джокович получили за победу в Australian Open примерно по миллиону долларов. Организаторы также сообщили, что в 2009 году спортсменам на соревновании будут предоставлены улучшенные условия. В частности, планируется открытие нового тренировочного комплекса, а также нового ресторана.