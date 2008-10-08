Хабибулин включен в состав «Чикаго»

Клуб НХЛ "Чикаго Блэк Хокс" внес российского вратаря Николая Хабибулина в заявку на сезон-2008/09. Ожидается, что 35-летний голкипер начнет регулярный чемпионат в составе клуба, сообщает «Лента.ru». Первый матч "Чикаго" проведет в пятницу, 10 октября, в гостях против "Нью-Йорк Рейнджерс". Хабибулин не принимал участия в предсезонных контрольных матчах "Чикаго". 29 сентября клуб выставил россиянина на драфт отказов. Контракт с Хабибулиным могла подписать любая команда, которая бы согласилась платить ему такие же деньги, которые он получает в "Чикаго" (6,75 миллиона долларов в год). Однако желающих пригласить высокооплачиваемого голкипера не нашлось. Считалось, что вратарь может быть отправлен в фарм-клуб или присоединиться к одному из российских клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В июне 2008 года "Чикаго" подписал контракт с вратарем Кристобалем Юэ (зарплата - 5,6 миллиона долларов в год), который рассматривается тренерским штабом в качестве основного голкипера. При этом, по словам наставника команды Денниса Саварда, у Хабибулина также есть шансы стать основным вратарем.