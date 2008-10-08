Давыденко пересмотрит свой график

Трeхкратный победитель Кубка Кремля (2004, 2006 и 2007) Николай Давыденко после успешного старта в нынешнем розыгрыше рассказал на пресс-конференции о том, что серьeзно пересмотрит свой график выступлений: "В этом году я сыграл практически меньше всех остальных игроков – 23 турнира. Со следующего сезона кардинально меняю свой план. Буду играть до 30 турниров. Дело в том, что когда я нахожусь в домашних условиях, то полностью выпадаю из тренировочного процесса. Мне попросту не хочется тренироваться и играть в теннис. Другое дело, когда ты выступаешь каждую неделю, тренируешься с различными игроками, находишься постоянно в тонусе", передает «Утро.ru».