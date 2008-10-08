Олимпийские объекты Китая откроют для туристов и жителей страны

Олимпийский парк снова начнет принимать туристов, которые не успели увидеть наследие Олимпиады, уже в пятницу, сообщает в среду агентство Синьхуа со ссылкой на представителя администрации объекта Ван Чуня ин. Ранее во вторник о закрытии олимпийских объектов для простой публики объявил портал Sina. Как поясняет в среду Синьхуа, олимпийский район действительно был закрыт в минувшие дни для демонтажа отдельных конструкций, в частности пунктов проверки безопасности. Вероятно, решение о продолжении открытого доступа в олимпийский парк "Олимпик Грин" было принято в связи с продолжающимся высоким интересом жителей и гостей города. За время прошедших в Китае с 29 сентября по 5 октября каникул по случаю национального праздника парк посетили свыше 2,5 миллионов человек, сообщает «РИА«Новости». К Олимпиаде в Пекине были построены или модернизированы более 30 объектов. Самыми масштабными из них стали национальный стадион "Птичье гнездо" и центр водных видов спорта "Водный куб". Построенные с применением новейших технологий они стали негласными символами прошедших Игр: люди в большей степени приобретали билеты на соревнования руководствуясь не видом спорта, а местом их проведения. Билета на "Птичье гнездо" и "Водный куб" становились дефицитом с первых часов продаж. Сегодня вход внутрь стадионов также остается платным. Билет в "Водный куб" стоит 30 юаней (около 4,5 долларов), на "Птичье гнездо" - 50 (7,3 долларов). Несмотря на то, что суммы весьма символические, непрекращающийся поток туристов обеспечивает парку ощутимый доход. В настоящее время не уточняется, до какого времени Парк продолжит оставаться открытым. Известно, что уже в начале 2009 года на большинстве объектов начнется реконструкция. "Водный куб" вскоре практически полностью потеряет свою спортивную составляющую. В центре будет сооружен аквапарк, открыты рестораны и даже ночной клуб. "Птичье гнездо", вероятнее всего, сохранит функцию легкоатлетического стадиона и футбольной арены, в нем также будут проходить концерты и иные представления. Реконструкция стадиона, по информации управляющей строением компании, которая также предусматривает создание в нем магазинов и ресторанов, обойдется минимум в 300 миллионов юаней (около 49 миллионов долларов).