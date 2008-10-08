Бенитес ждет продления контракта

По информации английского издания The Guardian, владельцы «Ливерпуля» до сих пор начали с тренером Рафаэлем Бенитесом переговоры о продлении контракта, которые обещали еще 9 месяцев назад. Пока что у «Ливерпуля» дела идут хорошо, и Рафа не преминул напомнить о новом соглашении на вчерашней пресс-конференции, сообщает «Спорт.com.ua». «Я бы хотел иметь долгосрочный контракт, чтобы можно было составить долгосрочный план, - сказал испанец. – Всем тренерам нужно время, но сейчас его все сложнее получить. Все тренеры находятся в одинаковой ситуации. Проблема в Англии в том, что все хотят добиваться успеха сразу, и это мне не нравится. Но в целом я доволен, у меня остается еще два года по контракту, и я стараюсь работать как можно лучше».