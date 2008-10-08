Санс купил кишиневский клуб

Бывший президент «Реала» Лоренцо Санс прибыл в Кишинев всего на три часа, чтобы встретиться с президентом молдавского футбольного клуба «Дачия» Габриэлем Стати. Лоренцо Санс намеревается стать акционером «Дачи», сообщает «Спорт.com.ua». Габриэль Стати давно знаком с Лоренцо Сансом. Он прибыл в Кишинев всего на три часа, чтобы встретиться с президентом молдавского футбольного клуба «Дачия» Габриэлем Стати. Обсуждался вопрос о продаже Лоренцо Сансу 50% акций «Дачи» и покупке новых футболистов для команды. Сегодня испанский бизнесмен владеет контрольным пакетом акций клуба «Малага», где президентом является его сын Фернандо. - Мы знакомы давно с Лоренцо Сансом, - рассказал «Комсомолке» Габриэль Стати. - Мне не хочется распространяться на тему его приезда в Молдову и всех остальных вопросов, связанных с клубом «Дачией». Считайте, что это был просто частный визит. Мы побывали в моей летней резиденции,где хорошо отдохнули. Гостю все очень понравилось.