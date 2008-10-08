Рауль не верит в шансы Касильяса

Капитан мадридского «Реала» Рауль признался, что скептически относится к шансам своего товарища по команде Икера Касильяса выиграть Золотой мяч, хотя голкипер и заслуживает эту награду, передает «Спорт.com.ua». «Надеюсь, Икер сможет победить, потому что он был одним из лучших на чемпионате мира и помог нам выиграть лигу, но вратарям всегда сложней других, потому что их заслуги никогда не признают в должной мере, - сказал Рауль мадридской газете. – Будут и другие достойные кандидаты, такие, как Торрес, Хави и Вилья. В этом году у Золотого мяч испанский оттенок, но фаворитом является Криштиану Роналду».