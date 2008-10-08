Маркевич: О «Герте» спрошу у Воронина

- Жребий получился нормальным, - сказал Мирон Маркевич. - Все команды, пробившиеся в групповой этап Кубка УЕФА, весьма серьезного уровня. Нам достались соперники не из легких, но с каждым из них можно играть, информирует «Спорт.com.ua». - ...и выигрывать? - А почему бы и нет? Мы ведь для этого в еврокубки и пробивались. Главное, впрочем, играть достойно, а результат придет. - Группа, в которую попал «Металлист», пожалуй, самая легкая по составу. Согласны? -В этом смысле угадать очень сложно. Взять, к примеру, «Тоттенхэм», попавший в группу D. Солидная, хорошо укомплектованная команда, однако на данный момент в премьер-лиге находится на последнем месте. Нестабилен и другой представитель Англии - оказавшийся в группе А «Манчестер Сити», который чередует победы и поражения. Есть и другие примеры. Словом, сказать, какая группа сильнее, а какая слабее, на данном этапе сложно. - Что думаете о соперниках вашей команды? - Пока знаю о них немного, ведь до жеребьевки мы не изучали возможные варианты. По телевизору довелось видеть «Герту» и «Бенфику» в национальных чемпионатах. Они, как и «Олимпиакос» с «Галатасараем», к категории проходных не относятся. Чтобы изучить их игру досконально, мои ассистенты наверняка отправятся в Германию, Португалию, Грецию и Турцию. Основное внимание уделим «Герте», ведь именно с ней мы проведем первый матч группового этапа. О берлинской команде имеем пока немного информации. Знаем лишь, что с недавних пор в ней выступает наш соотечественник Андрей Воронин. - Уже в субботу он будет в Харькове со сборной Украины. Может, воспользуетесь возможностью и расспросите его о «Герте» подробнее? - Так, наверное, и придется сделать (смеется). - О стратегической стороне жребия в отношении «Металлиста» уже задумывались? Взять хотя бы тот факт, что в первом туре ваша команда свободна от игр. - Для нас это неплохо. Как раз будет возможность разобраться с делами в чемпионате, а то мы их немного запустили. Последний матч с запорожским «Металлургом» был проведен «на жилах». Есть преимущество и в том, что к тому моменту сможем не только увидеть в деле наших соперников, но и подойти к игре более свежими. Да и турнирное положение команд, сыгравших на матч больше, в определенной степени для нас тоже плюс. - Что подумали, узнав, что вновь придется ехать в Стамбул? - Стамбул - город контрастов (улыбается). Что ж, будет дополнительная возможность осмотреть его достопримечательности . - Стартовый матч «Металлист» проведет в Харькове. Это имеет значение? - Было бы лучше, конечно, первый поединок сыграть на выезде. Но коль так решил жребий, ничего не поделаешь... - Не кажется ли вам, что некоторые участники группового турнира оказываются в неравных условиях: одним выпадает играть с сильными соперниками дома, другим - наоборот? - Вы правы. Но ничего не поделаешь - таков формат Кубка УЕФА. Раньше были двухраундовые дуэли с выбыванием, а несколько последних лет соревнования проходят по нынешней формуле. В новом сезоне этот еврокубковый турнир трансформируется и приобретет новый вид. Надеюсь, более совершенный...