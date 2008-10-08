Медведев ликвидировал ведомство Фетисова

Федеральное агентство по физической культуре и спорту – Росспорт, которым руководил Вячеслав Фетисов – упразднено. Президент России Дмитрий Медведев в среду подписал указ «Вопросы Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации», который предусматривает упразднение Росспорта и передачу его функций созданному в мае Министерству спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации, которое возглавляет Виталий Мутко. Одновременно министр спорта, туризма и молодёжной политики РФ введен в состав Государственного антинаркотического комитета.