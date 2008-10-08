«Зенит» отказался вести переговоры о переходе Тимощука

Пресс-секретарь полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука Виталий Юрченко опроверг появившиеся сообщения о переходе украинского футболиста в мюнхенскую «Баварию», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Фонтанку». 3 октября на официальном сайте «Баварии» появилась информация о том, что опорный полузащитник «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук уже целый месяц является игроком немецкого клуба. Как пишет немецкое издание Tages Zeitung, там появился и некоторое время провисел следующий текст: «Незадолго до закрытия трансферного окна «Бавария» пополнилась еще одним игроком. Им стал капитан победителя Кубка УЕФА «Зенита» Анатолий Тимощук, который подписал контракт сроком XYZ лет с мюнхенским клубом», – говорилось в сообщении. По всей видимости, срок договора на момент появления новости не был известен, поэтому вместо цифр присутствовали буквы «XYZ», – заключает издание. Однако сообщение быстро пропало с сайта. Как сообщил пресс-секретарь футболиста Виталий Юрченко, никаких соглашений с «Баварией» Анатолий Тимошук не заключал. «Действительно, мы уже говорили, что летом, незадолго до закрытия трансферного окна, «Бавария» обращалась к нам, но «Зенит» категорически отказался вести переговоры на тему возможного перехода. Никаких других переговоров после этого не было», – заявил Юрченко.