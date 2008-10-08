Саленко: У сборной Украины хороший шанс обыграть хорватов

Лучший бомбардир чемпионата мира 1994 года Олег Саленко заявил, что у национальной сборной Украины есть хороший шанс обыграть хорватов в отборочном матче к мировому первенству-2010. "У нашей сборной сейчас хороший шанс обыграть хорватов. Во-первых два лучших нападающих сборной, Шевченко и Воронин, набрали форму, как показывают последние игры. И это радует! Других нападающих можно было использовать, когда эта пара не набрала форму, а сейчас трудно говорить о достаточно серьёзных преемниках Шевченко и Воронина в сборной. Ведь с белорусами нападение, по большому счёту, ничего не показало. Матч с казахами вообще не показателен. Молодые нападающие пока не готовы заявить о себе. Я не думаю, что Михайличенко будет играть с тремя форвардами или будет использовать Воронина в полузащите — против хорватов это будет перебор", — цитирует Саленко издание «Сегодня».