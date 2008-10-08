Роналдиньо: Я намерен скоро стать лучшим футболистом в мире

Полузащитник итальянского "Милана" Роналдиньо заявил, что упорно трудится на тренировках, чтобы возвратиться на свой прежний уровень. "В скором времени я намерен вновь стать лучшим футболистом в мире. Сейчас я всё ещё не могу адаптироваться к новой среде. Но я могу прибавить. Я упорно тружусь, чтобы достигнуть этого, но прямо сейчас всё ещё приспосабливаюсь к этой новой окружающей среде. Мои действия всё ещё непоследовательны", — цитирует Роналдиньо Чемпионат.ру со ссылкой на интернет-издание Goal.