Адвокат: Я не знаю, останусь ли главным тренером «Зенита»

Главный тренер питерского "Зенита" Дик Адвокат заявил, что может покинуть клуб, если руководство решит продать ряд игроков. Напомним, контракт голландца с "Зенитом" истекает в конце нынешнего сезона. "Если "Зенит" продаст Аршавина, Погребняка и Тимощука, то мне придётся начинать строительство новой команды. Но я не вижу в этом смысла. Останусь ли я на посту главного тренера? Пока не знаю. И здесь вопрос даже не в деньгах. Просто во многом моё решение будет зависеть от того, в каком направлении руководство клуба решит работать дальше", — приводит слова Адвоката издание Чемпионат.ру со ссылкой на Fok! Voetbal.