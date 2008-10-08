Бой Кличко-Поветкин, скорее всего, пройдет в Ганновере

Пресс-атташе братьев Кличко опроверг появившуюся в прессе информацию о том, что бой Владимир Кличко – Александр Поветкин может состояться в Киеве, передаёт издание Спорт день за днем. "Вариант с проведением боя в другой стране, не в Германии, так же вероятен, как цветение яблонь на Марсе. В США Поветкин недостаточно раскручен. Киев или Москва создадут преимущество одному из соперников. А в Германии и Сашу Поветкина, и, конечно, обоих братьев Кличко хорошо знают и любят. Наиболее вероятный вариант – Ганновер", – заявил Нестеренко.