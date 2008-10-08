Рейтинг ФИФА. Украина поднялась на 7 позиций

Сборная Украины в новом рейтинге ФИФА поднялась сразу на 7 позиций и теперь находится на 19-ом месте. Лидирует в нем по-прежнему чемпион Европы — команда Испании. Итальянцы занимают второе место, на третьем — сборная Германии. Рейтинг-лист ФИФА по состоянию на 8 октября 1. (1) Испания — 1643 2. (2) Италия — 1365 3. (3) Германия — 1336 4. (6) Бразилия — 1280 5. (4) Нидерланды — 1258 6. (5) Хорватия — 1223 7. (7) Аргентина — 1200 8. (8) Чехия — 1111 9. (12)Россия — 1076 10. (9) Португалия — 1075 19. (26) УКРАИНА — 893 37. (54) Литва — 706 43. (42) Финляндия — 642 59. (57) Белоруссия — 522 61. (53) Уэльс — 518 64. (63) Латвия — 501 65. (48) Молдавия — 500 70. (59) Узбекистан — 468 97. (77) Грузия — 368 101. (98) Армения — 353 127. (124) Кыргызстан — 253 131. (120) Казахстан — 247 135. (130) Лихтенштейн — 227 137. (128) Эстония — 218 143. (138) Азербайджан — 191 155. (154) Таджикистан — 155 158. (158) Туркменистан — 115