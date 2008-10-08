Участников Олимпиады-2008 повторно проверят на допинг

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение провести повторную проверку всех допинг-проб, взятых у участников летней Олимпиады 2008 года. Специалисты попытаются найти в анализах запрещенный препарат CERA, который является более современной разновидностью эритропоэтина (ЕРО), сообщает Associated Press. МОК решил еще раз проверить допинг-пробы олимпийцев после того, как в результате такой же проверки препарат CERA был обнаружен в анализах участников веломногодневки "Тур де Франс" 2008 года. На применении CERA попались немец Штефан Шумахер и итальянец Леонардо Пьеполи. Как отмечает «Лента.ru» со ссылкой на AFP, при повторных проверках будет использована новая технология, разработанная специально для обнаружения препарата CERA. Во время Олимпиады 2008 года у ее участников было взято более пяти тысяч допинг-проб.