Бокс. Лебзяка оставили на посту главного тренера сборной России

Президиум Федерации бокса России (ФБР) подтвердил полномочия главного тренера сборной России олимпийского чемпиона Александра Лебзяка, а также части тренерского штаба команды до Олимпиады 2012 года. "Президиум ФБР выступил за то, чтобы признать выступление сборной России на Олимпийских играх в Пекине удовлетворительным, - сообщил в интервью агентству «Весь спорт» исполнительный директор ФБР Владимир Сурков. - Соответственно, было высказано доверие нынешнему тренерскому штабу сборной России во главе с главным тренером Александром Лебзяком". По словам Суркова, остались на своих местах и часть старших тренеров – Олег Меньшиков, Николай Павлов. Они будут работать до Олимпиады 2012 года в Лондоне, точнее до отчетно-выборной конференции ФБР, которая пройдет после этих Игр. Решение об утверждении кандидатуры Лебзяка будет оглашено 11 октября, на отчетной конференции ФБР в Калининграде.