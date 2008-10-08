Маскаев: Если Кличко сможет набрать форму, он победит Питера

Экс-чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе россиянин Олег Маскаев дал прогноз на исход поединка между Почетным чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Виталием Кличко и чемпионом мира по этой же версии нигерийцем Сэмюэлом Питером, который состоится 11 октября в немецком Берлине. «Я встречался в ринге в обоими соперниками. С Виталием еще в любителях, с Питером – в марте этого года в титульном бою. Это будет очень интересный бой и важный для бокса. Главная проблема Виталия – большой перерыв в карьере, после которого он возвращается в ринг. Конечно, Кличко опытный, но Питер более молодой и активный. Главный вопрос в том, сможет ли украинец набрать к поединку хорошую форму. Если сможет и его не будут беспокоить травмы, то Кличко победит», – цитирует Маскаева СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на BoxingScene.com.