Английские футбольные клубы по уши в долгах

Руководитель английской футбольной ассоциации Лорд Трисман выразил неудовлетворённость тем, как обстоят финансовые дела клубов премьер-лиги. "Английские футбольные клубы имеют задолженности на £ 3 млрд. Это представляет огромную угрозу для нас не только потому, что эти долги очень рискованные, но и потому, что бюджеты и доходы футбольных клубов всё чаще оказывается непрозрачными. При появлении у клубов новых владельцев нужно контролировать их финансовую состоятельность", – цитирует слова Лорда Трисмана Чемпионат.ру со ссылкой на Daily Telegraph.