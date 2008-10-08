Контролировать ситуацию в Польше будут люди ФИФА и УЕФА

Министерство спорта и туризма Польши отзовет куратора Федерации футбола Польши Роберта Завлоски после того, как к работе приступит специальная комиссия, в состав которой войдут представители ФИФА и УЕФА. Об этом сообщила замминистра спорта Катажина Соберайска. «После недельных переговоров стороны пришли к решению, что Министерство спорта и туризма готово отозвать куратора после того, как контроль над ситуацией перейдет к специальной комиссии, в состав которой будут входить представители ФИФА и УЕФА», – сообщила Соберайска в Киеве в среду. «Это конфликт нужно рассматривать, только как намерение наладить ситуацию, которая есть в польском футболе. Я уверена, что урегулирование конфликта пойдет только на пользу развития футбола в Польше», – приводит слова Соберайска Интерфакс-Украина. По мнению замминистра, данная ситуация также не будет в дальнейшем причиной для конфликта с УЕФА.