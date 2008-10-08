Клуб уволил легендарного баскетболиста

Легенда NBA Элджин Бейлор уволен с поста вице-президента по баскетбольным операциям клуба Лос-Анджелес Клипперс. Пока боссы Клипперс не найдут замены Бейлору, его обязанности временно будет выполнять главный тренер клуба Майк Данливи-старший. "Мы вели переговоры о новом контракте, но Клипперс не согласились с предложениями моего юриста", - заявил Бейлор в интервью LA Times. Руководство Клипперс заявило, что не желает полностью порывать с легендой, предложив ему пост консультанта команды, передает uaSport. 73-летний Бейлор является одним из лучших баскетболистов в истории этого вида спорта за 13 лет своей карьеры форвард Лос-Анджелес Лейкерс 11 раз принял участие в Играх всех звезд NBA. Бейлор также является членом баскетбольного Зала славы.