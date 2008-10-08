Лэмпард: Играть за «Челси» легко и приятно

На пресс-конференции, посвященной играм сборной Англии в отборочном цикле чемпионата мира-2010 с Казахстаном (11 октября) и Белоруссией (15 октября), полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард вновь заявил, что не жалеет о своем решении остаться в клубе и не переходить в итальянский «Интер». «По-моему, я играю очень неплохо в последнее время, потому что у меня никогда не было таких замечательных партнеров по команде. Надеюсь, что дотягиваю до их уровня. Год за годом я стараюсь улучшать свою игру, как в «Челси», так и в сборной Англии. Мне невероятно повезло, что я играю в такой команде, как «Челси», которая способна с такой скоростью перемещать мяч по полю, что играть за нее легко и приятно», – цитирует Лэмпарда официальный сайт «Челси».