Еврейский Судный день изменил график на Кубке Кремля

Израильтянин Дуди Села попросил перенести на вечернее время свой матч второго круга Кубка Кремля, который намечен на четверг. Дело в том, что в среду вечером в Израиле наступает Судный день, во время которого никто из местных спортсменов выступать не любит и не хочет по моральным соображениям. Организаторы Кубка Кремля просьбу Селы удовлетворили, передает из спорткомплекса "Олимпийский" корреспондент Чемпионата.ру. Соперник Селы по второму кругу определится в среду в поединке Сергей Стаховский (Украина) – Поль-Анри Матье (Франция, 4).