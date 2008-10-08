Формула-1. Хэмилтон: Дома я на машине не езжу

Пилот "Макларена" Льюис Хэмилтон поддержал акцию "Сделай машину зеленой" (Make Cars Green), в интервью F1-Live.com, передает Чемпионат.ру. Во время этапа в Фудзи канавки на покрышках болидов Ф-1 будут окрашены в зеленый цвет. Акция направлена на снижение негативного влияния машин на окружающую среду. "Я стараюсь сократить количество времени, которое я провожу за рулем вне гонок. К тому же я всегда использую GPS-навигацию для сокращения потребления топлива. Также стараюсь следить за давлением в шинах моей машины для безопасности и экономии топлива. Дома я пользуюсь общественным транспортом – не хочу торчать в пробках. Часто я катаюсь на велосипеде – мне нравится, что я могу внести свою лепту в полезное дело по сохранению экологии", – заявил Хэмилтон.