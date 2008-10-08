Капитаном сборной Франции стал Виейра

Полузащитник миланского "Интера" Патрик Виейра назначен капитаном сборной Франции, которая готовится к отборочному матчу чемпионата мира-2010 против команды Румынии. "Будет логично, если Патрик выведет команду на поле в матче с Румынией. Я полагаю, что два наших ветерана – Анри и Виейра – действительно горят желанием вывести сборную Франции на чемпионат мира", - заявил главный тренер трёхцветных Раймон Доменек в интервью официальному сайту федерации футбола Франции, передает Чемпионат.ру. Отметим, что Виейра больше восьми месяцев не выступал за национальную команду.