Кака: «Золотой мяч» должны дать Месси

Бразильский полузащитник «Милана» Кака, получивший «Золотой мяч» лучшего футболиста мира в прошлом году, считает, что в этом году почетный приз должен достаться аргентинцу Лионелю Месси из «Барселоны». «Месси заслужил «Золотой мяч». Это настоящая суперзвезда. Криштиану Роналду тоже является серьезным кандидатом, но я вижу в качестве своего преемника именно Месси. Меня восхищает, как он держит мяч. О таком футболисте мечтает любая команда», – цитирует бразильца Чемпионат.ру со ссылкой на испанскую газету Sport.