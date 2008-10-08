Шевчук: Выделять матч сборной Украины с хорватами не имеет смысла

Защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук, который в стане с сине-желтых готовится к отборочному матчу чемпионата мира-2010 против команды Хорватии, считает, что встреча с командой Билича не стоит особняком. "К матчу со сборной Хорватии готовимся, как и ко всем встречам, очень серьезно. В нашей группе нет заведомо слабых соперников, поэтому выделять матч с хорватами не имеет смысла. Говорил ли я с Срной о матче? Пока нет. Ясно, что и нам, и им надо выходить и биться за победу. Обсуждать же будем после окончания встречи", – цитирует Шевчука официальный сайт ФК«Шахтер».