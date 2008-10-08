«Спартак» просит болельщиков о помощи

Руководство московского «Спартака» выступило с обращением к своим болельщикам. «Уважаемые болельщики, дорогие друзья! Хоккейный клуб «Спартак» Москва во время первого месяца текущего сезона был уже дважды оштрафован КХЛ на крупные суммы за поведение болельщиков – после матчей с ЦСКА и «Динамо». Еще один подобный инцидент, и может встать вопрос о дисквалификации нашего родного Дворца спорта «Сокольники», что крайне не желательно как для клуба, так и для самих болельщиков. Мы просим вас никогда впредь не бросать посторонние предметы на лед. Тот, кто добивается дисквалификации «Сокольников» – не спартаковец! Если вы видите рядом людей, настроенных на подобные поступки – постарайтесь их предотвратить, либо привлечь внимание к таким людям служб безопасности. Только вместе мы сможем выйти из сложившейся ситуации. Вместе мы победим!», – говорится в тексте обращения, приведенном на официальном сайте клуба.