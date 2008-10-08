Ривалдо и Зико не спасли узбекский клуб от разгрома

Узбекский футбольный клуб "Бунедкор", за который выступает чемпион мира 2002 года Ривалдо, потерпел крупное поражение от австралийской "Аделаиды Юнайтед" в первом полуфинальном матче азиатской Лиги чемпионов. Игра, состоявшаяся 8 октября в Австралии, завершилась со счетом 3:0 в пользу "Аделаиды", передает «Лента.ru». Австралийцы добились победы, благодаря голам Диего Уолша, Фабиана Барбьеро и Родригеса Кристиано, забитым во втором тайме. Для "Бунедкора" это поражение стало первым с тех пор, как в команду пришли Ривалдо (в начале сентября) и новый главный тренер Зико (в конце сентября). Ответный полуфинальный матч азиатской Лиги чемпионов "Бунедкор" - "Аделаида" состоится 22 октября в Ташкенте. Второй финалист турнира определится в противостоянии японских клубов "Гамба Осака" и "Урава Ред Даймондс".