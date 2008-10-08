Воронин: Мне интересно сыграть против «Металлиста»

Нападающий "Герты" Андрей Воронин прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Кубка УЕФА. "Рад, что нам достался "Металлист". Ведь появилась еще одна возможность съездить в Украину. "Металлист" в последнее время стал одной из лучших украинских команд, и лично мне будет интересно встретиться с харьковчанами на футбольном поле", - заявил нападающий украинской сборной. "В прошлом году, когда харьковчане играли с "Эвертоном", ходил на Гудиссон Парк, да и ответную игру видел по телевизору. Команда Мирона Маркевича смотрелась очень солидно, и чтобы обыграть англичан по сумме двух матчей, ей не хватило чуточку везения. Думаю, "Гертае" придется непросто", - отметил Андрей Воронин. "В этом сезоне команда неплохо играет на выезде. С чужих стадионов мы привезли в чемпионате уже девять очков. Постараемся воспользоваться накопленным опытом и в Харькове. "Гертае" нужны победы, и мы приложим для этого все усилия", - подчеркнул Воронин, сообщает «Спорт Экспресс». Ранее представители соперников харьковского "Металлиста" по групповому турниру Кубка УЕФА прокомментировали результаты жеребьевки. Во вторник, 7 октября, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка группового турнира Кубка УЕФА. Соперниками харьковского "Металлиста" стали португальская "Бенфика", греческий "Олимпиакос", немецкая "Гертаа" и турецкий "Галатасарай". Свой первый матч "Металлист" сыграет в Харькове 6 ноября с "Гертаой", цвета которой защищает Андрей Воронин.