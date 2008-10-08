Здунек: Питер испугался взгляда Кличко

Тренер почетного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталия Кличко Фриц Здунек рассказал, как его подопечный готовился к субботнему поединку с Сэмюэлом Питером. Говоря о преимуществах Виталия Кличко. Фриц Здунек отметил: "Виталий более высокий, мощный и уверенный в собственных силах боксер. Он не поддается на провокации. Более того, во время фотосессии Кличко так выразительно посмотрел на противника, что Питеру даже пришлось отвести взгляд. Он просто испугался. Но самое главное, Виталий знает себе цену, а во время боя становится еще сильнее, чем на тренировках". Сравнивая своего подопечного с Владимиром Кличко, Здунек заявил: "Виталий - более жесткий боксер, тогда как Владимир - более техничный, обладающий лучшей моторикой. Однако благодаря этой самой жесткости стиль боксирования, которого придерживается Виталий, более зрелищный. Он способен выдерживать сильные удары и не выпадать из борьбы". Рассуждая о возможных действиях Сэма Питера в поединке с Виталием Кличко, немецкий специалист подчеркнул: "В первых раундах нигериец будет очень агрессивен, рассчитывая на то, что Виталий не очень уверен в себе, поскольку долгое время не имел практики. Кличко же следует выдержать этот напор, работая на контратаках. Мы полностью готовы к подобному развитию событий". "Мы проводили спарринги с партнерами, работающими в манере, напоминающей Питера. Думаю, нигерийцу не удастся нас удивить", - добавил Фриц Здунек, передает «Корреспондент». Бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC между Виталием Кличко и Сэмом Питером состоится 11 октября в столице Германии Берлине.