Слюсар: Вызова, конечно же, не ожидал

9 октября 2008, 10:27

Впервые за последние годы в тренировочном лагере национальной сборной появился представитель харьковского «Металлиста» -- бронзового призера двух последних чемпионатов страны. Выбор Алексея Михайличенко и его помощников пал на 31-летнего опорного полузащитника Валентина СЛЮСАРА, передает «Спорт.com.ua». -- Вызова, конечно же, не ожидал, -- откровенно признался Валентин. -- О решении тренерского штаба сборной узнал в субботу утром. Оно меня удивило. Правда, приятно удивило. Хотя и заставляет невольно волноваться. -- Как тебя приняли старожилы национальной команды? Много ли среди них оказалось твоих знакомых? -- Ранее мне доводилось пересекаться с Кучером и Голайдо, с остальными ближе познакомился и буду продолжать знакомиться уже тут, в Конче-Заспе. Радует, что атмосфера в коллективе нормальная. -- Поговорить с Алексеем Михайличенко уже удалось? -- Пока только вкратце. Алексей Александрович расспрашивал меня о самочувствии и о желании выступать за сборную. Я сказал, что чувствую себя нормально, а что до желания, то, если бы его у меня не было, я бы в тренировочный лагерь национальной команды не приехал. На это он мне ответил, что все в моих руках: буду конкурентоспособен -- обязательно буду играть. -- Поводом для твоего вызова послужила игра за «Металлист», где ты понимаешь многих партнеров, наверное, уже на уровне подсознания. В сборной же тебе многое придется проходить заново. -- Я прекрасно осознаю, что клуб и сборная -- это две абсолютно разные планеты. В «Металлисте» я действительно уже все знаю и все понимаю, а в национальной команде, не столько все для меня ново, сколько я совершенно новый для нее человек. Уверен, облегчить адаптацию любого человека в новом окружении может только коллектив. У нашей сборной он сплоченный, поэтому не сомневаюсь, что освоюсь я в нем быстро. Тем более, как меня уже заверил Анатолий Тимощук, все ребята мне в этом постараются помочь. -- Что можешь сказать о Михайличенко как о тренере? -- Когда я еще выступал за киевское «Динамо», то мне доводилось с ним пару раз пересекаться на тренировках. Позднее я, конечно же, наблюдал за его работой и в столичном клубе, и в молодежной сборной Украины. Подойду ли я под его тактику? Не сомневаюсь, что у Алексея Александровича в наличии имеется масса заготовок -- в зависимости от соперника. Поэтому я не могу дать однозначный ответ. Если я получил вызов в национальную команду, то тренер на меня, наверное, рассчитывает. Теперь главное -- оправдать его надежды. -- Будь твоя воля, кого из «Металлиста» взял бы с собой в Кончу-Заспу? -- Наверное, всю команду (смеется). Но я прекрасно понимаю, что это невозможно, так как у нас много легионеров. А если серьезно, то взял бы, скорее всего, всех футболистов с украинским паспортом. В последнее время «Металлист» находится на хорошем ходу и демонстрирует игру приличного уровня. Победа над «Бешикташем» и выход в групповой раунд Кубка УЕФА тому подтверждением. -- Что же тогда произошло с командой в воскресенье в Запорожье? -- Сказался напряженный поединок с турками, который мы провели только в четверг. Отдохнуть бы хоть на день больше... Тот же «Бешикташ» матч своего чемпионата играл не в воскресенье, а в понедельник. Так что до перерыва мы еще двигались нормально, а потом силы просто оставили нас, наступило настоящее опустошение. Было очень сложно. -- В субботу на знакомом тебе стадионе «Металлист» сборная сыграет с командой Хорватии. Что скажешь о сопернике? -- Ничего не скажу. Хорваты для меня -- большая загадка, настоящая темная лошадка. Хотя знаю, что они не пустили в финальную часть Евро-2008 англичан, а не так давно тем же англичанам крупно проиграли дома.

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