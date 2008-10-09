Яковенко собрал новую команду

Под руководством Павла Яковенко наша команда проведет два товарищеских матча против сборных Голландии и Португалии. С голландцами подопечные Яковенко сыграют дома 10-го октября на стадионе «Оболонь» (начало в 15.00), а через четыре дня отправятся в гости к португальцам. Напомним, что среди 26-ти футболистов, на которых рассчитывает наставник нашей команды в этих поединках, есть и пятеро динамовцев: защитник Андрей Фартушняк, полузащитники Николай Морозюк и Роман Зозуля, нападающие Артем Кравец и Андрей Ярмоленко, передает «Спорт.com.ua». Накануне контрольных игр наша «молодежка» пригласила журналистов понаблюдать за открытой тренировкой, во время которой представители СМИ смогли пообщаться с тренером и футболистами. Павел Яковенко, старший тренер молодежной сборной Украины: - Я первый раз собрал эту команду в нынешнем составе. Мы начинаем новый этап. До этого Владимир Мунтян просматривал кандидатов в сборную во время турнира и нескольких международных игр. Кроме того, мы получили информацию от Александра Лысенко касательно ребят 1989 года рождения, которые завершили турнир в Армении. Плюс многое удалось увидеть в играх молодежного первенства и чемпионата Украины. На сегодня в этой команде собраны лучшие, на наш взгляд, кандидаты, хотя и не все. 26 человек – это большое количество, но еще несколько игроков находятся под нашим контролем. Их мы пригласим на следующий сбор. Сегодня мы проведем тренировочное занятие, на завтра запланирована контрольная игра с «Арсеналом», послезавтра – товарищеский матч со сборной Голландии, а 12-го октября мы вылетим в Португалию, где спустя два дня проведем матч со сверстниками. Добавлю, что из вызванных игроков травма спины у Макаренко и повреждение голеностопа у Васина. - Какие задачи вы ставите перед командой? - На игры у ребят задача одна – по возможности побеждать в каждом матче. Этот возраст «олимпийский», поэтому наша конечная цель – это выход на Олимпиаду 2012 года. - Какой, на ваш взгляд, у этой команды потенциал? - Сейчас сложно об этом говорить, так как у нас еще не было сильных спарринг-партнеров этого возраста. Более определенно ответить на этот вопрос, думаю, можно будет после матчей с Голландией и Португалией. Артем Кравец, нападающий молодежной сборной Украины - Что можешь сказать о нынешнем, обновленном составе команды? - Она обновляется, так как предыдущая возрастная группа, 1986-1987 года рождения, закончила свой цикл выступлений, и сейчас я буду играть вместе со своими сверстниками – ребятами, которых лучше знаю. - А как тебе новый тренер Яковенко? - Он хороший, известный специалист, который работал с сильными командами. - Что нового в его подходе? - Мне сложно сравнивать, так как в молодежной сборной я работал только под его руководством. - Какой сейчас атакующий потенциал у команды? - Достаточно хороший. Многие ребята играют в высшей лиге, тот же Лысенко, Лепа или мой одноклубник Ярмоленко, который выходит в первой команде. - С Яковенко уже обсуждали пару форвардов, которая будет играть впереди? - Еще нет, ведь до официальных матчей еще есть время, а в товарищеских играх он будет просматривать и наигрывать какие-то схемы. Может, одного форварда, а, может, и троих. Здесь все зависит от него. - В последнее время в «Динамо» у тебя есть постоянная игровая практика. В матчах за сборную она тебе поможет? - Я надеюсь, что тренер будет мне доверять и позволит сыграть, а мои навыки помогут сборной. В клубе мне сейчас действительно дают больше практики, наверное, стало больше доверия, но его нужно оправдывать. - Из нынешнего состава сборной ты являешься самым узнаваемым. Готов стать «лицом» команды, ее лидером? - Я бы не сказал, что являюсь единственным узнаваемым игроком в команде. Например, Лысенко вообще играет все матчи в основном составе «Арсенала» в чемпионате Украины. А я… буду стараться. Конечно, хотелось бы стать лидером, почему бы и нет? - У тебя новые бутсы, это свидетельствует о новом этапе в твоей карьере? - Они не новые, я в них играю уже около месяца. Просто понравилась модель. - А вообще, насколько бутсы влияют на игру футболиста? - Я думаю, что сильно не влияют. Разве что определенные шипы могут быть для кого-то лучше или хуже. А в остальном – кому как нравится. Эти бутсы мне понравились из-за круглых шипов.