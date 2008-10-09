Лаудруп: Потенциал для прогресса есть

Главный тренер московского «Спартака» Микаэль Лаудруп считает, что у команды есть потенциал для прогресса. «Как только я приехал в Москву, я сказал: я не собираюсь сразу ничего кардинально менять. Нам нужно двигаться шаг за шагом. Понемногу менять стиль тренировок. Для этого мы пригласили из Испании нового тренера по физподготовке. Он дает футболистам новые упражнения, но опять же вводит их постепенно. Каждый день я наблюдаю тренировки, подмечаю для себя что-то новое. И вижу, что потенциал для прогресса есть. Но не ждите его сразу, должно пройти время», - цитирует тренера «Известия».