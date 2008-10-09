Бой Рагозиной перенесён на 28 ноября

Дата следующего поединка абсолютной чемпионки мира Натальи Рагозиной перенесена на 28 ноября. «Ранее планировалось, что я выйду на ринг 12 декабря в Магдебурге, сейчас же бой перенесён в Дессау на 28 ноября. Вот уже, как две недели провожу полноценные трехразовые тренировки. За это время успела согнать лишний вес, который приобрела за время отпуска и поездки на Олимпиаду… Первый этап подготовки к бою, как обычно пройдет в Москве. 7 ноября я вылетаю в Германию, и уже там вместе с Колей Валуевым мы проведем заключительную стадию подготовки к своим поединкам», - цитирует Рагозину «Газета.Ru»