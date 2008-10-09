Лэнсу Армстронгу разрешили нарушить антидопинговые правила

Международный союз велосипедистов (ICU) разрешил американцу Лэнсу Армстронгу принять участие в гонке Tour Down Under, которая пройдет в Австралии с 20 по 25 января 2009 года. Об этом сообщает «Лента.ru». Тем самым, Армстронгу позволили нарушить антидопинговые правила, в соответствии с которыми спортсмен имел право выступать только с 1 февраля 2009 года. По правилам ICU, велогонщик, объявивший о завершении карьеры, может вернуться в спорт, однако за шесть месяцев до своей первой гонки он должен подать уведомление в антидопинговые органы. Армстронг направил уведомление в Американское антидопинговое агентство (USADA) 1 августа 2008 года. По данным ICU, за четыре года, которые прошли со времени утверждения правила, методы тестирования спортсменов на допинг значительно улучшились, и сейчас нет нужды соблюдать срок в полгода. Также союз велосипедистов учел, что Армстронг намерен проходить строгий допинг-контроль, которым займется независимый эксперт Дон Кэтлин. Армстронг объявил о возвращении в велоспорт в сентябре 2008 года. Американец не выступал с 2005 года, когда он принял решение завершить карьеру после седьмой подряд победы на веломногодневке "Тур де Франс".