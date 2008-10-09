Президент УЕФА запрети продавать клубы арабским шейхам

Президент УЕФА Мишель Платини подверг резкой критике ряд сделок, состоявшихся в последние годы в английской премьер-лиге. Речь идет о продаже клубов иностранным инвесторам - в частности, представителям арабских стран. Платини заявил, что попытается ограничить возможность совершения подобных сделок. Об этом сообщает «Лента.ru». По словам Платини, ситуация, когда клуб из Ливерпуля или Манчестера купил бизнесмен из Катара, а из игроков команды никто не является уроженцем города, который представляет клуб, является ненормальной. "Я думаю, что жители Катара должны вкладывать деньги в Катаре", - заявил президент УЕФА. "Хотите ли вы, чтобы владельцем и президентом клуба из Ливерпуля стал арабский шейх, тренером команды назначили бразильца, а на поле выходили девять или 11 африканских футболистов?", - продолжил Платини. Чиновник рассказал, что УЕФА рассматривает возможность введения общеевропейских правил, которые ограничили бы продажу футбольных клубов сторонним инвесторам. В настоящее время владельцами девяти из 20 клубов английской премьер-лиги являются иностранцы. Недавно состоялась сделка по продаже клуба "Манчестер Сити". Прежний владелец команды тайский бизнесмен Таксин Чинават уступил "Манчестер Сити" арабской группе компаний ADUG, подконтрольную шейху Мансуру бен Заиду аль-Нахайяну (Mansour Bin Zayed Al Nahyan). После этого клуб сделал ряд громких приобретений футболистов.